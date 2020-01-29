Дезинфекция, отказ от горячей еды и отмена рейсов в Китай — как авиакомпании мира борются с распространением коронавируса

Некоторые авиакомпании отменили раздачу горячей еды, одеял и газет на рейсах в Китай, чтобы защитить экипаж. Другие перевозчики приостановили все рейсы в материковую часть страны. Об этом сообщает Reuters.

В Taiwan’s China Airlines заявили, что поощряют пассажиров приносить в салон самолета собственные бутылки с напитками и будут ограничивать предметы многократного использования на рейсах, заменяя их одноразовыми. Авиакомпания и ее региональное представительство Mandarin Airlines перестали с понедельника подавать горячее питание и заменили скатерти и салфетки бумажными полотенцами на рейсах в Китай и Гонконг. Также пассажирам не предоставляют одеяла, подушки, полотенца, журналы и газеты. Напитки и одноразовые наушники выдают только по запросу.

Thai Airways проводит дезинфекцию пассажирского салона и кабины на всех рейсах, вылетающих из Китая и других стран с высоким уровнем риска. Это необходимо, так как в салонах самолетов установлены ЖК-экраны для пассажиров, к которым они прикасаются.

Singapore Airlines и гонконгская Cathay Pacific Airways Ltd разрешили экипажу носить маски на рейсах в Китай, а American Airlines предоставляет дезинфицирующее средство для рук бортпроводникам при любых вылетах в Китай.

Южнокорейский бюджетный авиаперевозчик Air Seoul заявил 28 января, что остановит все полеты в Китай, а United Airlines Holdings приостанавливает 24 американских рейса в Пекин, Гонконг и Шанхай до 8 февраля из-за резкого падения спроса.

British Airways приостановила все прямые рейсы в материковый Китай.

По данным Associated Press, только в Китае подтверждено 5 974 случая заражения коронавирусом. Еще несколько десятков больных зарегистрированы в других странах. Таким образом, общее число заболевших превысило 6 тыс. человек. Количество погибших достигло 132.