Распределены обязанности заместителей Мишустина

Распределение обязанностей между вице-премьерами, утвержденное главой правительства Михаила Мишустина, размещено на сайте кабинета министров.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов будет координировать работу министерства экономического развития и министерства транспорта, а также ряд федеральных агентств, в том числе антимонопольного ведомства. Белоусову предстоит отслеживать реализацию нацпроектов, курировать разработку основных направлений социально-экономического развития и решать, среди прочих, такие вопросы, как государственная поддержка экспорта российской продукции и противодействие санкциям.

Вице-премьеру Дмитрию Григоренко вменяется в обязанности координация деятельности АНО «Национальные приоритеты», Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и Исследовательского центра частного права имени С.С.Алексеева при президенте РФ. Григоренко также дает поручения по вопросам, связанным с организацией планирования работы правительства и его аппарата, развитием системы мониторинга эффективности федеральных органов исполнительной власти, управлением государственным долгом и финансовыми активами страны, государственным регулированием производства и оборота алкоголя и деятельностью органов юстиции.

В подчинении у Виктории Абрамченко — министерство сельского хозяйства, министерство природных ресурсов и экологии, а также профильные ведомства, среди которых Росреестр. В сферу ее деятельности входят вопросы по нацпроекту «Экология» и госполитики в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, лесного хозяйства, земельных отношений и гражданского оборота недвижимости.

Юрий Борисов курирует министерство промышленности и торговли, министерство энергетики, профильных федеральных агентств и госкорпораций, ФМБА. А также дает поручения, связанные с госполитикой в области промышленности и области топливно-энергетического комплекса и электроэнергетики, комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и оборонзаказом.

Татьяна Голикова займется координацией деятельности минздрава, министерства просвещения, министерства науки и высшего образования и министерства труда и социальной защиты. Она курирует нацпроекты в сферах демографии, здравоохранения, образования, науки, а также отвечает за демографическую, миграционную и молодежную политику.

В обязанности вице-премьера Алексея Оверчука войдут вопросы участия России в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза, сотрудничества с участниками СНГ, деятельности БРИКС и «Группы двадцати», планирование и организация международных мероприятий с участием председателя правительства.

Вице-премьер Юрий Трутнев будет осуществлять координацию деятельности министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Кроме вопросов, связанных с этой сферой, ему отдается государственная политика в области комплексного социально-экономического развития Северного Кавказа.

Марат Хуснуллин займется координацией деятельности министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также реализацией нацпроектов в сфере жилья и городской среды, безопасных и качественных автомобильных дорог, нацпроектов «Чистая вода» и «Оздоровление реки Волги». Ему поднадзорны государственная жилищная политика, а также целевые программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, Калининградской области, социально-экономическое сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией.

Координацию деятельности министерства культуры, министерства спорта, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также профильных федеральных агентств, АНО «Аналитический центр при правительстве», ФГУП ИТАР-ТАСС, АО «РОСНАНО» возьмет на себя вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В его же полномочиях давать поручения по вопросам нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации», нацпроектов «Культура» и «Спорт — норма жизни», а также госполитики в области связи, в сфере массовых коммуникаций и СМИ, в области культуры и инновационной деятельности, взаимодействия с религиозными организациями.

Единственное министерство, для которого не назначен координатор среди вице-премьеров — министерство финансов.