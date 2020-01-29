«Уральские авиалинии» из-за коронавируса отменяют полеты из Екатеринбурга в Европу

«Уральские авиалинии» отменяют рейсы в Мюнхен, Париж, Рим и Саппоро «в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в КНР и с введением ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов». Как пояснили в компании, на этих направлениях традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая.

Ранее были отменены рейсы авиакомпании в Хайкоу из Екатеринбурга и Тюмени, а также в Ордос и Сиань из Екатеринбурга. Полетная программа в Пекин и Харбин сохраняется.

«Ведомости» отмечают, что это первый случай, когда российская авиакомпания отменила рейсы в Европу из-за нового коронавируса, который поразил уже более 6 тыс. человек. Число смертей от заболевания, вызванного вирусом, достигло 132.

В России случаев заболевания коронавирусом официально не обнаружено. Премьер Михаил Мишустин объявил о создании федерального оперативного штаба, а мэр Москвы Сергей Собянин — штаба городского значения. Они будут наблюдать за эпидемиологической обстановкой.