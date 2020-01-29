Министр связи предложил открыть силовикам персональные данные граждан

Новый министр связи Максут Шадаев на заседании рабочей группы Госсовета предложил, чтобы к 2024 году все уполномоченные сотрудники, ведущие оперативно-розыскную деятельность, могли получить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн. Речь идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов, пишут «Ведомости».

Проводить оперативно-розыскную деятельность могут несколько силовых органов, МВД из них самый многочисленный, говорит руководитель международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев. Данные правоохранители получают как из собственных баз, так и из других. Доступ к другим типам данных правоохранительные органы получают по-разному, в том числе по решению суда. Такое решение, по словам Коротеева, нужно, например, для получения доступа к записям телефонных переговоров, электронной почте, sms, сообщениям в мессенджерах и т. п. Оно же требуется для получения банковской информации, например, о движении средств по счетам и остатку по ним у физлица.