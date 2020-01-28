ФБК нашел у семьи Мишустина недвижимости на 3 млрд рублей

Значительная часть недвижимости, принадлежащей сестре и детям премьер-министра Михаила Мишустина, была подарена им бизнесменом Александром Удодовым, который подозревался в мошенничестве с возвратом НДС. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией.

На Рублевке семье Мишустина принадлежит не только тот участок, о котором писали СМИ, приобретенный в 2000 году и переписанный на детей, но и еще два. Один записан на мать премьера (приобретен в 2012 году у бывшего министра РФ по налогам и сборам, генерального директора «Роснефтегаза» Геннадия Букаева), второй на его сестру. Общая площадь семейной усадьбы — 2,6 гектара земли, на ней расположено 6 домов (2745 м2). Участок сестры объединен из 10, большая часть которых досталась ей в 2009 году.

При этом 9 тыс. кв.м. из 12 тыс. кв. м. были подарены ей вместе с домами 741 кв.м. и 147 кв.м. Александром Удодовым. Он был управляющим директором в «Международном компьютерном клубе», где Мишустин был президентом, а СМИ писали о нем как о стоящим за махинациями с налогами на 2 млрд лицом, в то время как Михаил Мишустин возглавлял ФНС. Сейчас Удодов вместе с сестрой Мишустина совладельцы ряда организаций, здания в Москве, где располагался ресторан «Недальний восток» и еще одного здания на Тверском бульваре площадью в 2200 кв.м. Бизнесмен дарил сестре премьера и еще один участок на Рублевке за 30 млн руб.

Также у сестры Мишустина есть дача в поселке «Агаларов Эстейт» за 400 млн руб., квартира в ЖК Найтсбридж парк за 200 млн руб.

Детям Мишустина к совершеннолетию Удодов через свою фирму и ресторатора Аркадия Новикова (который также является совладельцем «Недальнего востока») продал квартиры в ЖК «Спорт хаус», каждая из которых стоит 180 млн руб.