Куратором Крыма в правительстве стал Марат Хуснуллин

Курировать Крым в новом составе правительства будет вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, на этой неделе они должны провести рабочую встречу, связанную с «уточнением планов действий».



Прежним куратором Крыма в правительстве был Дмитрий Козак, который в состав нового правительства не вошел, напоминает РБК. Хуснуллин ранее был заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Одним из первых его предложений на посту в правительстве стало начать реализацию проекта реновации жилья по всей России.

