План Трампа по ближневосточному урегулированию Путину представит Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 января в Москве обсудит с президентом России Владимиром Путиным план урегулирования палестино-израильского конфликта, который предложил лидер США Дональд Трамп. Об этом Bloomberg сообщил представитель Нетаньяху, передает «Интерфакс».

Трамп должен обнародовать свой план после 28 января в Вашингтоне. По его мнению, план «имеет большое значение для всех». Однако палестинцы опасаются, что давление со стороны США разрушит их надежды на независимое государство. Палестинские лидеры заявили, что не были приглашены в Вашингтон на презентацию секретного мирного проекта Трампа.