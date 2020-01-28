Главу Чувашии исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России». Такое решение приняло руководство партии, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

27 января комиссия партии по этике единогласно рекомендовала исключить Игнатьева за нарушение этических норм. Причиной стал эпизод, когда Игнатьев «пошутил» над офицером МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.

«Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», — отметил Турчак.



Источники РБК говорили ранее, что в Кремле уже решили и об отставке Игнатьева с поста руководителя Чувашии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал эту информацию коротко: «Я могу только констатировать, что на настоящий момент указа нет. Как вы знаете, кадровые решения мы никогда не анонсируем».