За утечкой данных клиентов сети «Красное и белое» может стоять сотрудник компании

Представитель сети алкогольных магазинов «Красное и белое» сообщил, что к утечке данных участников их программы лояльности может быть причастен один из сотрудников.

«Сейчас мы проводим служебное расследование, и о его итогах будет сообщено дополнительно», — заявляют в «Красном и белом», отмечая, что база данных изолирована от внешней сети, а значит к утечке причастен их сотрудник. Также в сети говорят, что похищенная информация не угрожает клиентам, передают «Ведомости».

Ранее стало известно, что документ, в котором содержались записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты лояльности «Красного и белого», появился в интернете. В базе есть данные о фамилии, имени, отчестве, дате рождение и номере телефона каждого клиента, однако многие из записей содержат недействительные даты, а номера телефонов повторяются.