В Северодвинске зафиксирован скачок радиационного фона

В Северодвинске Архангельской области было зафиксировано изменение радиационного фона. Начальник отдела гражданской защиты администрации города Валентин Магомедов уверяет, что это произошло из-за неисправности датчика, передает «Интерфакс».

«Датчик сработал в «зеленой зоне», то есть в пределах нормы — от 0,2 до 0,4 микрозивертов в час. Было зафиксировано 0,3 микрозиверта. Превышения фона как такового не было сильного», — сказали в мэрии.

В настоящее время радиационный фон в Северодвинске в норме.

8 августа 2019 года на полигоне в Неноксе под Северодвинском произошел взрыв во время испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек.