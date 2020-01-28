Индия начнет эксперимент по заселению гепардов в дикую природу

Верховный суд Индии разрешил заселять гепардов в дикую природу – это произошло через 70 лет после того, как последний представитель этого вида на территории страны вымер. Гепардов разрешено заселить из Африки в «тщательно выбранном месте», сообщает BBC.

По мнению суда, нужно заселить гепардов на экспериментальной основе, чтобы понять, смогут ли они адаптироваться к индийским условиям. Гепард — единственное крупное млекопитающее, которое вымерло на территории этой страны после обретения независимости в 1947 году.

Идею реинтродукции пятнистой большой кошки в Индию эксперты по гепардам и защитники природы обсуждают уже более 10 лет. Но есть те, кто считают, что Индия в конечном итоге будет содержать животных в неволе в огромных охраняемых зоопарках под открытым небом, вместо того, чтобы позволить им жить свободно.

В дикой природе сейчас осталось около 7100 гепардов, из них 90% проживают в Африке. Эти животные признаны находящимися под угрозой исчезновения.