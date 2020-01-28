Трамп поделился планом мирного урегулирования на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп обсудил свой секретный план по Ближнему Востоку с Биньямином Нетаньяху и его конкурентом на грядущих выборах Бенни Ганцем. Он заявил, что намерен обнародовать свои предложения, с которыми, по его мнению, в конечном итоге согласятся и палестинцы, сообщает Reuters.

По мнению Трампа, его план «имеет большое значение для всех». Об этом он заявил на встрече с журналистами вместе с Биньямином Нетаньяху. Подробности Трамп обещал обнародовать позже. Однако палестинцы опасаются, что давление со стороны США разрушит их надежды на независимое государство.

«Они, вероятно, не захотят этого изначально, — сказал Трамп. — Но я думаю, что, в конце концов, они ... это очень хорошо для них. На самом деле это слишком хорошо для них. Итак, посмотрим, что произойдет. Теперь без них мы не заключим сделку, и это нормально».

Конкурент Нетаньяху на выборах в израильский парламент Бенни Ганц сказал после встречи с Трампом, что «президентский мирный план действительно является важной исторической вехой». И добавил, что будет работать над его осуществлением сразу после выборов «в рамках стабильного, функционирующего израильского правительства в тандеме с другими странами нашего региона». Выборы в израильский Кнессет состоятся 2 марта.

Палестинские лидеры заявили, что не были приглашены в Вашингтон на презентацию секретного мирного проекта Дональда Трампа. Премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе сказал, что они отвергают этот план, так как он не что иное как «план покончить с палестинским делом».

Предложение президента США, которое, по словам официальных лиц, будет содержать более 50 страниц, направлено на решение некоторых из самых сложных проблем, разделяющих две стороны, таких как статус Иерусалима.

Палестинские и арабские источники, которых проинформировали о проекте, опасаются, что США стремятся подкупить палестинцев, чтобы они согласились на израильскую оккупацию. В итоге Израиль аннексирует около половины Западного берега, включая большую часть долины реки Иордан, стратегической и плодородной территории.