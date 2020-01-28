Нетаньяху отозвал просьбу об иммунитете

За несколько часов до начала рассмотрения в Кнессете вопроса о создании комитета по предоставлению премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху иммунитета от судебного преследования, тот отозвал свое прошение. Как сообщает Associated Press, в своем заявлении Нетаньяху отметил, что «решил не допустить продолжения этой грязной игры».

Премьер-министра обвиняют в мошенничестве, подрыве доверия и взяточничестве, но он отрицает свою вину.

«В этот роковой час для народа Израиля, когда я нахожусь в Соединенных Штатах с исторической миссией по разработке постоянных границ Израиля и обеспечению нашей безопасности на предстоящие десятилетия, ожидается, что Кнессет начнет еще одно цирковое представление, устраняя иммунитет», — отметил Нетаньяху.

Отказ Нетаньяху от его просьбы о неприкосновенности означает, что должно состояться судебное разбирательство против премьер-министра.