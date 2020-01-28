Рабочая группа предложила более 100 поправок в Конституцию

Закрепить память о победе во Второй мировой войне, православие как основную религию, ответственность президента за нарушение Конституции и еще более 100 поправок в Основной закон в дополнение к президентскому законопроекту поступило от рабочей группы. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на сопредседателя рабочей группы Павла Крашенинникова.

27 января на очередном заседании рабочей группы завкафедрой конституционного права юрфака МГУ Сурен Авакьян предложил закрепить конституционно-правовую ответственность президента за нарушение Конституции, данной им присяги и за иные правонарушения в соответствии с Конституцией и законами РФ, а также принять специальный конституционный закон, раскрывающий эту норму. Также он предложил определить в Конституции полномочия администрации президента.

Входящий в рабочую группу спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил внести в конституцию роль православия как основной религии, а также закрепить, что основный язык — русский. А сенатор Алексей Пушков предложил закрепить в преамбуле Конституции статус России как «державы-победительницы» во Второй мировой войне.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении состоится 11 февраля, до этого предложения должен рассмотреть профильный комитет Госдумы.