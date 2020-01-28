«Проект» рассказал о миллиардной недвижимости Сергея Кириенко

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, который курирует в том числе и принятие поправок в Конституцию, владеет недвижимостью на Рублевке, аналоги которой стоят от 0,9 до 1,7 млрд рублей. Еще один участок Кириенко арендует, возможно, с нарушениями, в лесном массиве, сообщает «Проект».

Сергею Кириенко принадлежит с 2002 года участок (площадь более 7 тыс. кв. м.) в коттеджном поселке «Ландшафт», одном из наиболее престижных мест Рублево-Успенского шоссе. На участке стоит с домом площадью 700 кв. м., спортивный комплекс и дом охраны. Цена аналогичных участков — от 0,9 до 1,7 млрд рублей. «Проект» отмечает, что Кириенко во время приобретения участка был полпредом президента в Приволжском федеральном округе. А другие периоды своей жизни, за исключением нескольких лет в середине 1990-х в коммерческих структурах в Нижнем Новгороде, он также провел на госслужбе.

Соседи Кириенко по «Ландшафту» — полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, миллиардер Самвел Карапетян, жена бывшего главы ФСО Евгения Мурова, муниципальный депутат Филевского округа Москвы и сестра Олега Дерипаски Виктория Бражник и другие крупные бизнесмены и чиновники.

Также замглавы администрации президента арендует на Рублевке лесной участок площадью 5 тыс. кв. м., возможно, с нарушениями. В лесном фонде запрещены капитальные строения, а Кириенко возвел там две не похожие на временные небольшие постройки, а сам лесной участок за время аренды Кириенко поредел.