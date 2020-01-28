Аббас Галлямов: ФОМ перестает публиковать электоральные рейтинги политиков

ФОМ объявил, что перестает публиковать электоральные рейтинги политиков. Почему? Потому что электоральный рейтинг Путина в последнее время колебался в районе 45 процентов. Показатель одобрения деятельности в этот же период составлял примерно 61-62 процента. Вот последний и оставили в распоряжении тех, кто интересуется политикой, с них довольно. 62 ведь больше 45-ти.

А в чем разница с точки зрения содержания? Одобрение деятельности — это скорее реакция на текучку. Вот звонит полстер и спрашивает: «Одобряете ли вы деятельность президента?» Человек лихорадочно начинает соображать, а что он, собственно, про эту самую деятельность думает. В первую очередь он вспоминает последние новости: вот Путин встречается с представителями общественности; вот он укрепляет позиции России на Ближнем Востоке; вот заявляет, что надо закрепить социальные гарантии в Конституции; а вот распекает губернаторов за нерадивость в деле реализации нацпроектов. Ну вроде все хорошо, человек со всем этим согласен; к тому же в новостях и подача позитивная, и комментарии экспертов лояльные. В этой ситуации человек естественно говорит, что он деятельность Путина одобряет.

Совсем другая картина — когда человека спрашивают, хочет ли он голосовать за Путина. В этом случае он вспоминает не только вчерашний выпуск новостей, но и многие другие вещи: собственные ощущения; свой уровень жизни; давние завышенные ожидания; нереализованные обещания; надежды и разочарования. Короче, это как разница между телевизионной картинкой и реальной жизнью.

И самое главное: принимая решение о том, за кого он будет голосовать, человек начинает задумываться о будущем.

Короче, я бы описал разницу между одобрением деятельности Путина и его электоральным рейтингом как разницу между «отношением» и «поступком». Это разные вещи. Ты можешь неплохо относиться к своей жене, но если ты решил от нее уйти — это и есть в ваших отношениях главное. Вы, может, даже друзьями после развода останетесь, но одной семьей вам уже не быть.

В следующий раз, когда вам будут говорить о высоких цифрах одобрения деятельности Путина, помните, что речь идет о декларативном отношении, не подтверждаемом поступком. Поступок в политике — это голосование. Так вот, подтвердить свое отношение к Путину реальным поступком готовы далеко не все формально одобряющие его деятельность российские избиратели.

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