Коронавирус может привести к падению в России турпотока из Китая

Россия может потерять до 80% китайских туристов. При этом на долю гостей из КНР приходится 18% всего турпотока России, пишут «Ведомости».

Только за 9 месяцев прошлого года в России побывало в качестве туристов 1,29 млн граждан КНР. Это больше, чем количество путешественников из других стран за тот же период. Снижение китайского турпотока приведет к высвобождению значительной части мест в гостиницах и туристических автобусах, снизится посещаемость популярных музеев, магазинов и ресторанов, считает глава Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. России придется перестраивать стратегию привлечения туристов и искать новые рынки, чтобы загрузить простаивающую индустрию.

По данным исполнительного директора туристической ассоциации «Мир без границ» Александра Агамова, с января по март длится высокий сезон для путешествий из Китая в Россию. В прошлом году в этот период страну посетили около 130–150 тыс. туристов из КНР. А пиковая активность наблюдается с апреля по октябрь, когда турпоток увеличивается в три-четыре раза. 70-80% из тех китайцев, кто планировал посетить Россию в I квартале — могут не приехать. При этом китайские туристы тратят в России больше других.

О возможных потерях в туристическом секторе из-за коронавируса уже заявила Япония. Там ожидали большое количество китайцев на Олимпиаде в Токио 2020, которая пройдет летом. Но вирус может нарушить планы многих спортивных болельщиков из Китая, пишет Reuters.

По данным агентства, число погибших от вируса уже составляет 106 человек, подтвержденных случаев заболевания в Китае — 4515.