США признали своим разбившийся в Афганистане самолет

США подтвердили, что в Афганистане разбился американский военный самолет.

«Bombardier E-11A разбился в провинции Газни в Афганистане. Пока причина крушения расследуется, нет никаких указаний на то, что причиной крушения стал вражеский огонь», — отметил при этом представитель американского контингента в Афганистане Сонни Леггетт.

Ранее ответственность за крушение самолета взяли на себя талибы.

В понедельник сообщалось, что разбившийся самолет — пассажирский и принадлежит Ariana Afghan Airlines. Но компания заявила, что с ее самолетами все в порядке.