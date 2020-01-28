Замминистром связи стала соавтор закона о «суверенном рунете»

Заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначена Людмила Бокова — член Совета Федерации и соавтор резонансных законопроектов и законов в сфере связи и IT.

Бокова является соавтором законов «о суверенном рунете», о признании физических лиц иноагентами и о фейковых новостях, напоминают «Ведомости». Также она вместе с сенатором Андреем Клишасом создала законопроект о блокировке пользователей электронной почты и мессенджеров за распространение запрещенной информации, а также предлагала ограничить нелегальную продажу сим-карт и создать сервис для проверки банками сведений об абонентах мобильных операторов.

«Пока в Минкомсвязи работали хоть какие-то люди с профильным образованием, оставался риск, что они что-нибудь такое придумают, что-нибудь такое подмутят и все-таки смогут что-нибудь отключить (хотя до сих пор у них ничего и не получалось). Но теперь, когда за отключения рунета будет отвечать экс-сенатор Бокова, выпускница Борисоглебского педа, можно окончательно выдохнуть и спать спокойно. Все будет хорошо с российским интернетом», — отмечает сооснователь «Общества защиты интернета» Леонид Волков.