Новую партию представит выходец из ЛДПР Роман Худяков

О создании очередной партии — «Достойная жизнь» — заявил бывший депутат Госдумы Роман Худяков. Как пишет «КоммерсантЪ», Роман Худяков — экс-депутат от фракции ЛДПР, изгнанный из партии еще в 2016 году, после того как он изъявил желание участвовать в праймериз «Единой России». Помимо него в руководящие органы «Достойной жизни» вошли летчик-испытатель Анатолий Кнышов, участник группы «Корни» Александр Бердников, Герой РФ подполковник Константин Тимерман и другие.

В сентябре 2016 года Худяков попытался стать депутатом Госдумы от партии «Родина», но она не получила депутатских мандатов. Политик сумел избраться депутатом Тамбовской областной думы, но уже в 2017 его лишили мандата из-за не представленной в срок декларации о доходах. В декабре 2017 года на внеочередном съезде партии «Честно» его выдвинули кандидатом в президенты России, но он сам снял свою кандидатуру в пользу Владимира Путина.

Ранее о создании своих политических проектов объявили писатель Захар Прилепин (движение «За правду!»), экс-директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров («Партия прямой демократии»), основатель и владелец компании Faberlic Алексей Нечаев, а также политики и активисты из ряда регионов («Федеративная партия»).

В конце прошлого года «Ведомости» писали, что администрация президента намерена допустить на выборы в Госдуму в 2021 году большое количество новых малых партий. Это поможет «Единой России» получить большее количество мест в Госдуме, так как партии привлекут избирателей, но вряд ли пройдут 5% барьер, а значит их голоса перераспределятся.