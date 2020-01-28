Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны

Во время визита в Польшу, приуроченного к 75-летию освобождения Освенцима, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к началу Второй мировой войны и Холокосту причастен «сговор тоталитарных режимов», подразумевая гитлеровскую Германию и СССР. Об этом сообщает Страна.ua.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — сказал Зеленский на брифинге после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

При этом президент Украины призвал страны сплотиться против агрессии. «Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году. Европа и мир не имеют права на безразличие и бездеятельность. Только сплоченность мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий», — отметил Зеленский.