РБК: глава Чувашии уйдет в отставку

Решение об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева уже принято, утверждают источники РБК, близкие к администрации президента. Официально уход главы республики состоится либо уже на этой, либо на следующей неделе, передает агентство.

27 января комиссия «Единой России» по этике единогласно рекомендовала исключить Игнатьева из партии за нарушение этических норм. Причиной стал эпизод, когда Игнатьев «пошутил» над офицером МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.

Другой скандал вызвало выступление главы региона 18 января, приуроченное ко Дню печати. Тогда он заявил, что некоторые журналисты и блогеры приезжают в Чувашию из разных регионов и начинают «писать не знаю о чем и о ком». «Лишь бы, значит, заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить: надо их мочить, как в народе говорят», — подчеркнул Игнатьев.



Михаил Игнатьев руководит республикой с 2010 года. Его полномочия истекают в сентябре 2020 года.



Отставка Игнатьева была запланирована еще до публичных скандалов, говорят источники РБК.

Политолог Константин Калачев говорит, что уход Игнатьева понятен, так как он непопулярен, в регионе есть запрос на замену: «Может, поэтому и расслабился. Все остальное — красивый спектакль, в котором Игнатьев случайно стал антигероем, остальные только этого и ждали. Прекрасная возможность убрать губернатора с пользой для всех».