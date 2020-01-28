Госдеп США осудил действия России и Асада в Сирии

США обеспокоены атакой объединенных сил России, режима Башара Асада, Ирана и «Хизбаллы» на жителей провинции Идлиб и западного Алеппо, которая привела к исходу тысяч беженцев, говорится на сайте Госдепартамента.

«По сообщениям, эти силы проводят неизбирательные воздушные и наземные атаки, в результате которых тысячи гражданских лиц подверглись бомбардировке в Марат-ан-Нуман, и им некуда бежать. По сообщениям, в других районах десятки тысяч людей покидают свои дома. Дестабилизирующие действия России, иранского режима, «Хизбаллы» и режима Асада прямо препятствуют прекращению огня в северной Сирии, как это предусмотрено в резолюции 2254 СБ ООН, и безопасному возвращению сотен тысяч перемещенных лиц в северной Сирии в их дома», — сказано в заявлении.

«Мы осуждаем эти варварские нападения и призываем к немедленному прекращению огня», — написал госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.

В Госдепе также сообщают о готовности «предпринять самые решительные дипломатические и экономические действия» против режима Асада и его союзников, которые «способствуют его жестокой повестке дня».

Anadolu Agency, сообщает со ссылкой на источники в Сирии, что речь идет об интенсивных атаках, совершенных режимом Асада и его союзниками в течение последних 24 часов, которые вынудили около 21 тыс. мирных жителей покинуть свои дома.