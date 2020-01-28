Историк, политолог Эдуард Глезин: Как Горбачев демонтировал однопартийную систему в СССР

Наиболее принципиальным был вопрос об изменении 6 и 7 статей Конституции СССР, закреплявших монополию компартии на власть. Как явствует из дневника члена Политбюро В.И. Воротникова, за переход к многопартийности высказались: Н.И. Рыжков, Э.А. Шеварднадзе, А.Н. Яковлев, против: Л.Н. Зайков, Е.К. Лигачёв, В.А. Крючков. Решающим оказался голос генсека М.С. Горбачева, который однозначно заявил о необходимости многопартийной системы в стране.



Тогда же получил принципиальное одобрение проект платформы ЦК КПСС к XXVIII съезду партии, предусматривающий введение поста президента СССР. Таким образом, именно в этот день высшее политическое руководство страны одобрило коренную реформу государственного управления, фактически — смену общественно-политического строя. КПСС была лишена государственного статуса. Из нашего общества был вынут тоталитарный кол.



Принципиально важно отметить, что это произошло до массовой манифестации и митинга демократических сил на Манежной площади Москвы 4 февраля 1990 года. (Занятно, что главный оппозиционер Борис Ельцин, выступая на предвыборном собрании в 1989 году заявил: «Мы еще не созрели для многопартийности. Нам бы одну партию прокормить»



Дальнейшее было по большому счету делом техники. После одобрения Политбюро, соответствующее решение было подтверждено на заседании Пленума ЦК КПСС (проходившего с 3 по 5 февраля 1990 года). Окончательное юридическое оформление произошло на пленарном заседании 3-го Съезда народных депутатов СССР 14 марта 1990 года.



Незадолго до этого, во время своего пребывания в Литве 11–13 января 1990 года, М.С. Горбачёв заявил, что он не видит «трагедии в многопартийности». Тем более что переход к ней являлся одной из целей начатой в 1988 году политической реформы.



2 февраля, выступая на встрече с представителями шахтеров, Михаил Горбачев отметил, что «КПСС не претендует на монополию и готова к политическому диалогу со всеми, кто выступает за обновление нашего общества» («Правда», 5 февраля 1990 года).



Подготовить мнение партактива к готовящемуся руководством решению была призвана прошедшая в ноябре 1989 года в Академии общественных наук при ЦК КПСС специальная конференция на тему необходимости многопартийности.



Отрывок из моей диссертации «Общественно-политические неформальные организации в РСФСР в 1987 – 1990 гг.: становление и развитие».



Определяющими для формирования легальной деятельности альтернативных политизированных организаций в РСФСР явились процессы, проходившие внутри КПСС с 1985 года. Можно выделить три основных шага в реформировании Коммунистической партии, кардинально изменивших ее роль и место в системе государственного управления и роль в обществе.



1) Упразднение в 1987 году отраслевых отделов ЦК КПСС, что явилось следствием курса М.С. Горбачева на «отделение партии от несвойственных ей хозяйственных функций».



2) Демонтаж в 1989 году учетно-контрольной номенклатуры. Прекращалась практика, в соответствии с которой назначения на все государственные должности, а также в руководящие органы общественных организаций производились аппаратом ЦК КПСС по так называемым «номенклатурным спискам».



3) Отмена (а точнее изменения) в 1990 году 6 и 7 статей Конституции СССР, закреплявших монополию КПСС на осуществление политической власти в стране.



В «старой» редакции Конституции 1977 года эти статьи выглядели следующим образом. Согласно ст. 6 Конституции, «руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу. Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма. Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР».



Ст. 7 Конституции гласила: «Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи, кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и социально-культурных вопросов».



Однако данная норма Основного закона СССР к 1990 году вошла в явное противоречие с реальной картиной политической жизни страны, неотъемлемой частью которой стали новые массовые движения и общественные объединения, статус и правовое поле деятельности которых не были официально определены. Хотя данные организации явились организационным следствием официальной политики руководства СССР по развитию плюрализма мнений.



Борьба за отмену или изменение шестой статьи Конституции СССР составляла важную черту политической жизни 1989 – начала 1990 гг. Впервые вопрос об отмене идеологической и политичес​кой монополии компартии возник в дни выборов народных депутатов СССР. Весной 1989 года некоторые кандидаты в депутаты говорили о необходимости перехода к многопартийной системе, о по​литической демонополизации. На первом Съезде эту идею высказал А.Д. Сахаров и ряд других депутатов, но она не нашла поддержки у большинства депутатов. Депутаты не были психологически и политически готовы к такой постановке вопроса, причем не только «консерваторы», но и сам негласный лидер демократической оппозиции Б.Н. Ельцин. На исходе 1989 года он заявлял: «У нас пока условия не созрели для создания второй партии… Может быть через год-полтора общество сформулирует свое мнение, нужна нам многопартийная система или нет, потому что многопартийность вовсе не является панацеей от всех бед».



Парламентская борьба за отмену ст. 6 Конституции СССР началась сразу же после первого Съезда. И на второй сессии Вер​ховного Совета не хватило всего трех голосов для включения в повестку дня второго Съезда назревшего вопроса. Межрегиональ​ная депутатская группа решила непосредственно на Съезде доби​ваться включения этого вопроса в повестку дня. Заявление груп​пы вызвало бурную реакцию и полемику на Съезде. В результате голосования 60% депутатов высказались против включения этого пункта в повестку дня.



В своей речи на февральском Пленуме ЦК КПСС (проходившим с 3 по 5 февраля 1990 года) генеральный секретарь подчеркнул, что «обновление партии предполагает принципиальную перемену в ее отношениях с государственными и хозяйственными органами, отказ от практики командования ими и подмены их функций. Партия в обновляющемся обществе может существовать и выполнять свою роль авангарда лишь как демократически признанная сила. Это значит, что ее положение не должно навязываться посредством конституционного узаконения».



Данный тезис был развит в одобренном Пленумом проекте платформы ЦК КПСС к XXVIII съезду партии («К гуманному, демократическому социализму»): «Партия не берет на себя государственные властные полномочия. Роль ее — быть демократически признанным политическим лидером, действующим через коммунистов, не претендуя на преимущество и закрепление своего особого положения в Конституции СССР. В связи с этим партия считает необходимым в порядке законодательной инициативы внести на Съезд народных депутатов СССР соответствующее предложение по статье 6 Основного закона страны».



III съезд народных депутатов СССР 14 марта 1990 года принял следующую редакцию 6 и 7 статей Конституции СССР.



Статья 6: «Коммунистическая партия Советского Союза, другие политические партии, а также профсоюзные, молодежные и иные общественные организации и массовые движения через своих представителей, избранных в Советы народных депутатов, и в других формах участвуют в выработке политики Советского государства, в управлении государственными и общественными делами».



Статья 7: «Все политические партии, общественные организации и массовые движения, выполняя функции, предусмотренные их программами и уставами, действуют в рамках Конституции и советских законов. Не допускаются создание и деятельность партий, организаций и движений, имеющих целью насильственное изменение советского конституционного строя и целостности социалистического государства, подрыв его безопасности, разжигание социальной, национальной и религиозной розни».



31 мая 1990 года I съезд народных депутатов РСФСР внес аналогичные изменения в республиканскую Конституцию.



Как видно, Компартии все же не так просто было отказаться от власти. Именно с КПСС начиналась новая статья 6, и это говорило о том, что партия еще претендовала на особое положение. Однако все-таки достаточно очевиден прогресс нового конституционного регулирования, которое закрепило возможность функционирования других партий в СССР, политический плюрализм. По сути, эти конституционные изменения означали ни много ни мало смену общественно-политического строя в СССР. Упразднялась однопартийная система управления и провозглашалась многопартийность.



9 октября 1990 года принимается Закон СССР «Об общественных объединениях» (соответствующий российский закон был принят лишь в 1995 году). Это был достаточно демократичный для своего времени правовой акт. Он исходил из равенства общественных объединений перед законом и гласил, что выполняя функции, предусмотренные их уставами, они «действуют в рамках Конституции СССР, конституций союзных и автономных республик, советских законов (ст. 4) . Участие или неучастие гражданина в деятельности общественного объединения не может служить основанием для ограничения его прав и свобод, в том числе и условием занятия должности в государственной организации, либо основанием для неисполнения обязанностей, предусмотренных законом. Требование об указании в официальных документах на членство в том или ином общественном объединении не допускается» (там же).



Закон 1990 года позволял гражданам самим решать вопрос о создании ими общественного объединения. Из него вытекало, что решения их съезда, конференции было достаточно для создания общественной организации. Закон предполагал лишь регистрацию устава общественного объединения — если оно хотело иметь права юридического лица (впрочем, только это давало простор деятельности и защиту прав объединения). Регистрация возлагалась на Министерство юстиции СССР для всесоюзных объединений; республики сами должны были определить свои регистрирующие органы — ими стали соответствующие министерства и отделы (управления) юстиции.



Так были созданы правовые основы политического плюрализма, существования и деятельности как политизированных, так и иных общественных объединений в новых условиях.





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