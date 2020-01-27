КС постановил пересмотреть дело Константина Котова

Конституционный суд России постановил пересмотреть дело осужденного по «дадинской» статье Константина Котова. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора.

5 сентября Тверской суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима, признав его виновным в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Юристы отмечали, что это нарушает Конституцию. «Приговор по статье 212.1 УК в прошлый раз привел к постановлению Конституционного суда, признавшего ее применение противоречащей Конституции, мощнейшему скандалу вокруг ФСИН, оправданию осужденного Ильдара Дадина, прекращению дел Марка Гальперина и Владимира Ионова и осуждению к реальному сроку начальника ИК-7 Карелии. Реальный приговор Константину Котову тоже будет иметь серьезные последствия для системы», — говорил ранее Павел Чиков.

Конституционный суд ранее, рассматривая жалобу Ильдара Дадина, установил, что привлечение человека к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное данной статьей, возможно только в случае, если нарушение им установленного порядка организации либо проведения массовой акции «повлекло за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям».