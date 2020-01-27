Комиссия по помилованию одобрила прошение Наамы Иссахар

Комиссия Московской области по вопросам помилования одобрила заявление гражданки Израиля Наамы Иссахар, которую в России приговорили колонии, обвинив в контрабанде наркотиков. Об этом сообщила зампредседателя комиссии Екатерина Семенова, передает ТАСС

«Наама частично признает то, что действительно она провозила наркотики, эти наркотики были для собственного пользования. Никакого умысла в контрабанде у девушки и в мыслях не было. Соответственно, комиссия, рассмотрев характеристику, характеристика положительная, приняла решение о том, чтобы удовлетворить это ходатайство о помиловании», — сказала Семенова.

26 января Наама Иссахар обратилась к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании. 24 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил , что личное прошение о помиловании, писать которое Иссахар изначально не стала , является необходимой процедурой. Днем ранее Путин в Израиле встречался с Яффой Иссахар, матерью осужденной, и заверил , что «все будет хорошо».

Наама Иссахар в начале апреля 2019 года была задержана в московском аэропорту, через который она летела транзитом. В ее багаже, к которому у нее не было доступа во время пересадки, обнаружили 9 г гашиша. Девушка признала вину в хранении наркотиков, однако отвергла обвинения в контрабанде. Суд приговорил ее к семи с половиной годам лишения свободы.

СМИ сообщали, что ради помилования Иссахар 30 декабря Израиль подписал документы о передаче России прав на Александровское подворье в Старом городе Иерусалима.