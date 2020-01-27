Президент Польши: «Надеюсь, больше не будет попыток переписывания истории»

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что в диалоге с Россией по истории Второй мировой войны «все сомнения разрешены и что больше не будет попыток переписывания истории». Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Израиля Реувеном Ривлином, передает ТАСС.

«Был серьезный обмен мнениями по вопросам истории между польскими властями и представителями России. Надеюсь, что все сомнения разрешены и что больше не будет попыток переписывания истории. Мы призываем к этому. Это важно для нас», — сказал он.

В Освенциме проходят памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Российский посол в Польше Сергей Андреев заявил, что страна находится в «неоплатном долгу» перед Россией и другими странами бывшего СССР.