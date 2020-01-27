ВС Дагестана продлил арест журналисту Гаджиеву

Судья Верховного суда Дагестана Магомед Магомедов отказал в апелляционной жалобе защиты журналиста Абдулмумина Гаджиева. Срок его ареста продлен до 13 марта, сообщает газета «Черновик», в которой работает Гаджиев.

Абдулмумина Гаджиева задержали по подозрению в финансировании терроризма 14 июня 2019 года. Следствие считает, что он перечислял деньги на счета дагестанского проповедника Абу Умара Саситлинского, которого называют организатором финансирования террористов через «благотворительные фонды» под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Саситлинский отвергает эти обвинения.



Сегодня журналисты ряда федеральных СМИ опубликовали видеообращение в поддержку Гаджиева, которого они считают невиновным.