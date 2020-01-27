Комиссия по этике рекомендовала «Единой России» исключить главу Чувашии из партии

Комиссия «Единой России» по этике единогласно рекомендовала президиуму Генсовета партии исключить губернатора Чувашии Михаила Игнатьева за нарушение этических норм. Об этом сообщается на сайте «ЕР». Председатель комиссии по этике Валентина Терешкова заявила, что вручение сотрудникам МЧС ключей от пожарных машин Игнатьев превратил в унизительное шоу.

«Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому я считаю, что такому человеку не место в наших рядах. Это последовательная работа партии по очищению», — сказал депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, где Игнатьев «пошутил» над офицером МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.