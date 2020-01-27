В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы оспорены. С соответствующим предложением выступил литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис, обосновав его тем, что в России не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека, передает «Интерфакс».

Предложение поддержали представители еще четырех стран. В течение 24 часов его рассмотрит комитет ПАСЕ по мониторингу. Затем предложение должно быть принято или отклонено ассамблеей.

Предложение оспорить полномочия российской делегации высказала и депутат парламента Латвии Мария Голубева, заявившая, что выборы депутатов Госдумы 2016 году прошли в Крыму, который является «оккупированной территорией». В связи с этим Голубева считает участие депутатов Крыма в работе Госдумы незаконным.