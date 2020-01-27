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Суд не принял жалобу Дарьи Сосновской на бездействие СК

27.01.2020

Басманный райсуд Москвы не стал рассматривать жалобу на бездействие следователей по заявлению Дарьи Сосновской, которую в августе 2019 года полицейский ударил в живот на акции протеста. 

Как сообщает в Telegram «Зона права», вместо проведения доследственной проверки следственный отдел по Басманному району перенаправил обращение Сосновской в Росгвардию, а это ведомство передало их в ГУСБ МВД России. Бездействие СК адвокат Сосновской обжаловала в суде.

Однако судья Евгения Николаева отказала в принятии жалобы, так как посчитала, что раз следствие направило заявление Сосновской в Росгвардию, то жалоба неподсудна Басманному суду. Это решение уже обжаловано в Мосгорсуде.

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