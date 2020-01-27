В Афганистане разбился пассажирский самолет

Пассажирский самолет, перевозивший по предварительным данным 83 человека, разбился на подконтрольной талибам территории в Афганистане, сообщает Mirror со ссылкой на местные СМИ.

Самолет потерпел крушение в гористом районе Дех Як в восточной провинции Газни во время полета по маршруту Герат — Кабул. Судьба пассажиров и экипажа неизвестна. Как сообщается, лайнер принадлежал компании Ariana Afghan Airlines. Между тем в Ariana Airlines заявили Associated Press, что ни один из ее самолетов не разбился в Афганистане, а также опубликовали на своем веб-сайте заявление о том, что все ее самолеты находятся в рабочем состоянии и безопасны.

Отмечается, что талибы на месте крушения пытались тушить возникший после катастрофы пожар. К месту падения направляется афганский спецназ.