В Освенциме отмечают 75-летие освобождения

Пережившие Освенцим собрались 27 января на празднование 75-й годовщины освобождения лагеря и поминовение тех, кто погиб в нем в годы Второй мировой войны. Организаторы мероприятия призвали мир бороться с антисемитизмом, сообщает Associated Press.

На 75-летие со дня освобождения планировали приехать порядка 200 жертв Освенцима. Среди них пожилые евреи, которые сейчас живут в Израиле, США, Австралии, Перу, России, Словении и других местах. Многие из тех, кто приехал на юбилей, потеряли в Освенциме или других нацистских лагерях смерти родителей, бабушек и дедушек.

Мероприятие возглавит президент Польши Анджей Дуда и председатель Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер. Планирует посетить Освенцим президент Украины Владимир Зеленский.

Организаторы мероприятия хотели привлечь как можно больше выживших в Освенциме. «Это о выживших. Речь идет не о политике», — сказал Лаудер накануне мероприятия. По его словам, мировые лидеры должны сделать больше для борьбы с антисемитизмом, в том числе путем принятия новых законов.

На прошлой неделе мировые лидеры собрались в Иерусалиме, чтобы отметить годовщину освобождения Освенцима. Среди них были президент России Владимир Путин, вице-президент США Майк Пенс, президент Франции Эммануэль Макрон и британский принц Чарльз. Анджей Дуда бойкотировал это событие из-за высказываний Путина о роли Польши в развязывании Второй мировой войны. Дуда хотел получить возможность выступить до или после Путина, чтобы защитить репутацию своей страны, но такой возможности он не получил.