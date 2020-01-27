В Ливане протестующие пытаются помешать парламенту принять бюджет страны

Перед началом двухдневного обсуждения государственного бюджета Ливана у здания парламента в Бейруте произошли столкновения силовиков и протестующих. Последние пытаются перекрыть дороги, чтобы законодатели не попали на заседание, сообщает Associated Press.

27 января тысячи солдат, в том числе спецназ, а также сотрудники ОМОНа были размещены на основных дорогах столицы и ее пригородов. Они пытались помешать протестующим преградить путь к парламенту. Но те перекрыли дороги в других местах, чтобы заседание по бюджету не состоялось. Это привело к столкновениям.

Демонстрации против правящей партии Ливана проходят уже более трех месяцев на фоне серьезного финансового кризиса в стране. Новое правительство премьер-министра Хасана Диаба, состав которого объявили на прошлой неделе, демонстрантам также не понравилось. Предыдущий премьер-министр Саада Харири ушел в отставку в конце октября из-за общенациональных протестов. Проект бюджета на 2020 год, обсуждение которого запланировано в парламенте, был составлен прежним правительством, и в ноябре 2019 года тысячи демонстрантов уже мешали его утвердить, перекрыв дороги.

Протестующие требуют отставки правящей элиты, которую они обвиняют в повсеместной коррупции и бесхозяйственности. Сейчас у Ливана один из самых высоких государственных долгов в мире (более 150% ВВП страны). В 2018 году дефицит бюджета достиг 11% ВВП. За последние недели стоимость государственной валюты упала на 60%.