Журналисты требуют освободить сотрудника дагестанской газеты «Черновик» Гаджиева

Коллективное видеообращение с требованием прекратить уголовное дело против журналиста дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева опубликовали представители российских СМИ на YouTube. Обвинения в финансировании терроризма против Гаджиева его коллеги считают фальсификацией.

Авторы обращения говорят, что Абдулмумина Гаджиева обвиняют только потому, что он когда-то взял интервью у человека, которого впоследствии обвинили в терроризме, и никаких доказательств, кроме полученных под пытками показаний другого обвиняемого — нет.

«Абдулмумин Гаджиев работает редактором отдела религии в знаменитой дагестанской газете «Черновик», чьи острые публикации о коррупции и других преступлениях дагестанских чиновников давно вызывают их недовольство. В 2011 году на пороге редакции был убит основатель «Черновика» Хаджимурад Камалов. В самом «Черновике» обвинение против Гаджиева называют абсурдным, а его дело сравнивают с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова: «Обвинение в финансировании терроризма на Северном Кавказе — это примерно то же самое, что и подбрасывание наркотиков Ивану Голунову в Москве», — отмечается в обращении журналистов.

29 января они намерены выйти на серию одиночных пикетов у представительства Дагестана в Москве.

«Пусть наши взгляды не во всем сходятся со взглядами Гаджиева, но мы уверены, что журналистов нельзя держать в СИЗО и судить за их профессиональную деятельность или за их слова. Мы призываем главу республики Дагестан Владимира Васильева не молчать и отреагировать на дело Абдулмумина Гаджиева, ведь решение проблем любого региона невозможно без свободы слова и независимой прессы», — говорят представители СМИ.





Абдулмумина Гаджиева задержали по подозрению в финансировании терроризма 14 июня 2019 года. Следствие считает, что он перечислял деньги на счета дагестанского проповедника Абу Умара Саситлинского, которого называют организатором финансирования террористов через «благотворительные фонды» под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Саситлинский отвергает эти обвинения.

В защиту Гаджиева выступили Иван Голунов, Светлана Прокопьева, Олег Кашин, Сергей Смирнов, Татьяна Фельгенгауэр, Дмитрий Колезев, Максим Шевченко и другие.