Спортсмены и политики скорбят о гибели Коби Брайанта

Смерть суперзвезды баскетбола Коби Брайанта, который разбился вместе с дочерью Джанной и семью другими пассажирами при крушении вертолета, потрясла спортивный мир, фанатов и даже президентов США, пишет Reuters.

Игравший 20 сезонов НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс», 5-кратный чемпион НБА, 2-кратный олимпийский чемпион и обладатель «Оскара» за анимационный мультфильм «Дорогой баскетбол» Коби Брайант погиб 26 января недалеко от города Калабасас. После подтверждения данной информации социальные сети охватила скорбь, а телевизионные программы были прерваны сообщениями о трагедии.

Одним из первых о своем потрясении случившимся написал в Twitter президент США Дональд Трамп: «По сообщениям, великий баскетболист Коби Брайант и трое других погибли в результате крушения вертолета в Калифорнии. Это ужасные новости!» (Позже информация о количестве погибших изменилась.)

Бывший президент США Барак Обама также написал в Twitter о трагедии: «Коби был легендой на площадке и только начинал себя в том, что было бы столь же значимым вторым актом (подразумевается тренерская карьера. — NT). Потеря Джанны является еще более душераздирающей для нас, родителей».

Комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что «Семья НБА опустошена трагической кончиной Коби Брайанта и его дочери Джанны». Он отметил, что Коби в течение 20 сезонов «показывал нам, что возможно, когда замечательный талант сочетается с абсолютной преданностью победе» и назвал погибшего «одним из самых выдающихся игроков в истории» баскетбола.

«Его будут помнить больше всего за то, что он вдохновил людей во всем мире выбирать баскетбол и соревноваться в меру своих возможностей», — заявил Сильвер.

Трехкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд написал в Twitter: «Нееееееееееет, Боже, пожалуйста, нет!»

Двое из величайших игроков за всю историю НБА, члены «Зала славы» Билл Рассел и Карим Абдул-Джабаар назвали Брайанта лучшим из лучших, когда-либо ступивших на площадку.