Дмитрий Гудков: Присоединяюсь к манифесту против конституционного переворота

Постараюсь объяснить, кто, что, где и зачем переворачивает и почему мы все проиграем от этого, если не остановим.

Конституция — это фундамент государства, его система ценностей. В российской были заложены 3 базовых принципа:

1. Приоритет права личности над правом государства. То есть не партия (единственная) решает, жить вам или нет, как жить, где, с кем, кто должен страной управлять, — а вы и только вы.

2. Приоритет международного права над национальным, чтобы страна стала частью цивилизованного мира: и экономически, и политически. Открытые границы, доступ к знаниям и технологиям — альтернатива железному занавесу, который был в СССР.

3. Разделение властей, система сдержек и противовесов между исполнительной, судебной и законодательной ветвями. Этот принцип прописан плохо и с неадекватным перекосом в пользу президента, чего быть не должно, но сейчас не об этом.

При всех минусах глава государства не может (пока ещё) увольнять судей, а у парламента есть право на импичмент и возможность преодолевать вето президента на законы.

Что делает Путин?

Он отменяет эти принципы и формирует новую идеологию — корпоративного государства с несменяемой властью на пороге изоляции от всего мира. За бессмысленной мишурой «социальных гарантий» спрятан переход к монархии.

Новые поправки разрешают президенту увольнять судей Конституционного суда (КС), а уже через подконтрольный КС отменять законы, повторно проголосованные Госдумой после преодоления вето президента.

Так Путин и сейчас контролирует суд с парламентом, скажете вы. Де-факто да, в конкретной ситуации, когда ещё высокий рейтинг, но теперь этот принцип закрепляется де-юре, и в стране устанавливается один центр власти. И он называется «царь».

Дальше любой Ланселот, который придет на смену Путину, сразу получит три головы, крылья и прочие атрибуты дракона. Это мина под наше общее будущее.

Кроме того, отменяется приоритет международного права. Это значит, прощайте ЕСПЧ, права и свободы граждан и т.д. Вместо силы права — право силы, репрессии и международная изоляция.

Какова цель?

Многие подумали о начале транзита, но никакого транзита не проглядывается. После Путина будет Путин. «История прекращает течение свое» — в точности по Салтыкову-Щедрину.

И ведь поправки в Конституцию — не просто какие-то там бумажки. Как не просто бумажкой был закон о митингах, сейчас коснувшийся практически всех, не просто бумажка — закон об иноагентах, не просто бумажка — тюремные сроки и огромные штрафы. Все это вместе — отмена права на защиту от государства.

Конечно, конституция так и останется бумажкой, не способной защитить нас, если мы сами не начнём защищать свои права, прописанные в Основном Законе.

Нужна широкая общественная кампания «Нет» наподобие той, что прошла в Чили в 1988 году и привела к отставке Пиночета. И тогда, как и сейчас, за месяц до голосования ситуация казалась безнадёжной, а победа невозможной. Но коалиция «Нет» воспользовалась моментом и неожиданно для всех победила.

Ясное дело, что нам вместо референдума подсунули филькино голосование, но грех не воспользоваться поводом, чтобы показать, что нас, кто против несменяемой власти и обмана, много. И с этих пор, оставив в стороне все тонкости и детали, бить лишь в одну точку. Ну а там и до Учредительного собрания доживем.

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