Китай обогнал Россию в производстве оружия

Китай вышел на второе место по производству оружия в мире после США. Россия опустилась на третье место, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Ранее из-за отсутствия прозрачности исследователи не могли точно оценить стоимость проданного китайскими компаниями оружия. По этой причине китайские производители не входили в топ-100 мировых производителей оружия и компаний, предоставляющих услуги военным, который составлял институт. На этот раз авторы исследования оценили финансовую информацию четырех крупных китайских оружейных компаний за 2015–2017 гг. Эти компании охватывают три сектора производства вооружения: авиакосмическая промышленность, электроника и наземные системы. Эти данные помогли институту SIPRI оценить масштабы китайской военной промышленности.

В 2017 году из 20 крупнейших компаний, входящих в Топ-100 SIPRI, 11 базировались в США, 6 в Западной Европе и 3 в России. Четыре исследованные китайские компании могли бы претендовать в тот год на попадание в топ-20, а три из них — в топ-10. При этом общий объем продаж оружия для компаний составил $54,1 млрд.

Ученые отмечают, что новые оценки, скорее всего, все еще занижены. Однако новое исследование подготавливает почву для более полной оценки продаж китайского оружия.