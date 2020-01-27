Михаил Ходорковский о борьбе за Конституцию

Сегодня мало кто недопонял, на что направлены в целом путинские поправки в Конституцию.

Конституционное закрепление факта:

что договора мы будем исполнять от случая к случаю;

что определять будущее страны предстоит придворным в рамках Госсовета;

что судьи у нас назначаются и снимаются по желанию «вождя»;

что премьер может быть уволен «вождем», вставшим не с той ноги;

что местное самоуправление теперь управление без «само»...

Мы имеем дело:

с разрушением государства, как сбалансированной системы институтов;

с закреплением пожизненной власти нынешней шайки;

с уничтожением любых возможностей для граждан самим определять свое будущее внутри своей страны.

Да, есть некоторые детали, типа той — куда впихнет себя нынешний «вождь», чтобы контролировать уж совсем безбрежные полномочия своего голема.

Или — правда что места в Госсовете получат все нынешние «друзья» или кто-то сможет увернуться от этой сомнительной чести?

Или — неужели играми с МРОТ и индексацией нищенских пенсий ограничатся все подачки электорату на фоне разрушения государства?

Впрочем, все это вторично.

Главное, после принятия этих поправок маловероятен мирный, эволюционный демонтаж режима.

Нас умышленно подводят к неприемлемой альтернативе: или этот режим разрушит страну, или он должен будет быть снесен самым жестким, революционным путем с революционными указами и революционной диктатурой, поскольку уничтожается минимальная правовая база для спокойного перехода.

Или всю власть без остатка держит этот диктатор и стоящая за ним шайка, или те, кто эту власть у них силовым путем выбьет.

Прекрасный итог 20-летнего правления!

Но пока у нас есть и другой путь. Признать поправки нелегитимными, а формируемую практику узурпации всей власти в одних руках — незаконной.

Для легитимации Кремлю надо:

согласие заксобраний регионов,

желательно — убедительное всенародное голосование, которое он потом хочет закрепить символическим международным признанием со стороны мировых лидеров, цинично используя для этого 75-летие Победы.

Мы должны и будем оказывать сопротивление этим планам на каждом этапе!

И во-первых, призываю избирателей обратиться к заксобраниям своих регионов с требованием не становиться соучастниками разрушения российской государственности, не соглашаться уродовать даже нынешний несовершенный Основной закон! Особенно важна позиция Мосгордумы, за которую голосовали многие москвичи в рамках «умного голосования».

Докажите, что вы хоть в чем-то отличаетесь от безумных единороссов!

Следующий шаг — всенародное «нет», пусть попробуют убедительно сфальсифицировать лживое «да».

И наконец — призыв к международному сообществу не легитимировать узурпатора.

Друзья, 3 месяца до праздника Победы, как теперь ясно, во многом определят наше общее будущее.

Не дадим его украсть!

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