Александр Подрабинек: Скажем Путину «нет», а действия его поддержим

Признаюсь, «Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти» я прочитал с удовольствием. Как правильно все написано! Как точно расставлены акценты, как выверены оценки! Если бы я был заядлым конспирологом, я бы сказал, что это писали мастера политической провокации. Но я не конспиролог и поэтому ничего такого не скажу. Не знаю.

А дело в том, что после всех правильных слов и грамотного анализа авторы заканчивают свой манифест так: «Если такое голосование будет назначено, мы призываем всех прийти и сказать конституционному перевороту и узурпации власти — НЕТ».

Прийти на избирательные участки, чтобы сказать «нет»? Заранее зная, что «сама процедура голосования по поправкам в Конституцию не открыта и нечестна»? А зачем? Чтобы в очередной раз быть обманутыми и потом биться головой о стенку, причитая: «Нас опять обманули, опять неправильно подсчитали голоса»? Боже мой, какая неожиданность!

Призыв прийти и сказать «нет» авторы манифеста объясняют тем, что «молчание будет интерпретировано как согласие». То есть, вдруг кто-то решит, что бойкот голосования означает согласие с конституционной реформой. Какой ужас! Что подумает о нас Песков? Что скажет Путин?

Я вам скажу, что они подумают и что скажут. Это не очень важно, но все-таки интересно. Они подумают: «Как здорово мы придумали с этим голосованием, оно будет совсем как настоящее. С патриотами и отщепенцами. А уж Элла Памфилова с результатами не подведет».

А после голосования они скажут: «Да, не все в нашей стране согласны с изменениями, были и противники реформы, но их оказалось ничтожное меньшинство. Не верите? Спросите у Памфиловой, она честно считала!»

Друзья-подписанты, неужели вы думаете, что будет как-нибудь иначе? Я не верю в вашу наивность. К сожалению, не верю. Вы вовлекаете либеральную общественность в исполнение путинского замысла. Может быть потому, что большинство из авторов манифеста муниципальные депутаты? То есть люди, уже отчасти встроенные в систему.

Думаю, многие присоединятся к манифесту, потому что безусловно согласятся с основным текстом, не придавая слишком большого значения предпоследнему абзацу. Все остальное-то правильно! Но сдается мне, что заключительный аккорд этого документа самый главный. Ради него он и написан.

А вы не задавались вопросом: на кой черт вообще понадобилось это всенародное голосование? Ведь для изменения Конституции по внесенным Путиным поправкам оно не нужно. Тогда зачем? Да вы прекрасно знаете — для того чтобы создать видимость всенародной поддержки конституционного переворота. Это пропагандистское шоу и больше ничего. А вы призываете в нем участвовать.

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