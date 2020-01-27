«Новая газета»: как «воскресили» казненных чеченцев для омбудсмена Москальковой

Представленные уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой в сентябре 2017 года люди, выдававшие себя за Шамхана Юсупова и Махму Мускиева, были братьями казненных полицией чеченцев, пишет «Новая газета».

Благодаря видеозаписи, сделанной во время визита омбудсмена в Грозный, журналисты смогли установить, что люди, представившиеся как Шамхан Юсупов и Махма Мускиев, чтобы опровергнуть информацию правозащитников о массовой казни жителей Чечни на территории ППС им. А. Кадырова в январе 2017 года, ими не являются. «Воскресших» сыграли их родные братья, а так как фотографии в паспортах были старыми, Татьяна Москалькова не могла обнаружить подлог.

Журналисты считают, что родственникам пришлось пойти на подмену из-за давления со стороны следствия. Авторы расследования отталкивались от того, что в материалах проверки следствия в объяснениях человека, который выдавал себя за Махму Мускиева, были данные о его семье. В том числе там значился брат Мускиева Умаре, который носит другую фамилию. Через базу данных чеченских паспортов авторы расследования смогли получить данные паспорта Умара Туркоева, а потом найти другие его фото через интернет и сравнить с видеозаписью.

«Новая газета» планирует передать все полученные в рамках своего расследования данные омбудсмену Татьяне Москальковой, в Генпрокуратуру и Европейский суд по правам человека, в который обратились родственники казненных и их представители.

«Кроме того, мы просим Татьяну Николаевну обратить особое внимание на безопасность Юсуповых и Мускиевых, которые являются важнейшими свидетелями попытки фабрикации ложных доказательств с целью скрыть тяжкое преступление», — отмечают журналисты.