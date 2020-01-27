Леонид Волков о работе Владислава Суркова

Сурков делал кремлевские молодежки, чтобы они вышли на улицу и оказалось, что их больше, чем несогласных. Ничего не вышло (ну, кроме трамплина для Маши Дроковой и Роберта Шлегеля). Его погнали.

Сурков занимался инновациями. Ничего не вышло (ну, кроме какого-то количества разворованных миллиардов). Его погнали.

Сурков занимался «русским миром» на юго-востоке Украины. Ничего не вышло (ну, кроме горы трупов, сбитого «Боинга» и двух марионеточных пародийных диктатур в «ДНР» и «ЛНР»). Его погнали.

Сурков занимался Абхазией и Южной Осетией. И умудрился продолбать Абхазию — регион с населением 200 тысяч человек, меньше одного избирательного округа в Москве. Даже там он не смог обеспечить нужный Кремлю политический результат! Естественно, его и с этой должности, немного более важной, чем помощник уборщицы водителя Медведева, тоже погнали.

И только одно он всегда исправно делал и делал хорошо — платил деньги лизоблюдам, которые воспевали тонкое мышление и хитроумность замыслов этого неумного, бесталанного и обманувшего самого себя мелкого политического комбинатора.

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