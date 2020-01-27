«Комитет против пыток» направил в Генпрокуратуру и СКР свой доклад

Следователи систематически отказывают в возбуждении уголовных дел при рассмотрении жалоб на незаконные действия правоохранительных органов, а на отмену этих решений уходят годы. Об этом говорится в докладе правозащитников из «Комитета против пыток», направленного в Генпрокуратуру и Следственный комитет России, пишет «КоммерсантЪ».

По словам председателя Комитета, члена Совета по правам человека при президенте Игоря Каляпина, следователи, получив заявление, часто даже не проводят проверку перед тем как отказать в возбуждении дела и не отправляют потерпевшим и их представителям уведомления о принятии решений по делу. А если решение следователя отменяется как незаконное, то его не привлекают к дисциплинарной ответственности.

«Общие сроки расследования по жалобе растягиваются на годы, теряется возможность сбора доказательств — они утрачиваются со временем, свидетели забывают то, что видели», — говорит Каляпин.

Среди приведенных примеров жалоба москвича Павла Баронина, который утверждает, что его избили сотрудники Центра «Э» МВД России. Ему следователи отказывали в возбуждении дела 12 раз, отказы каждый раз отменялись как незаконные. В Оренбурге по жалобе Олега Елчанинова на избиение полицейскими было 27 отмененных незаконных отказов в возбуждении уголовного дела. Доследственная проверка по последней жалобе идет уже 13 лет.

Комитет против пыток для изменения ситуации предлагает передавать материалы дела в вышестоящий следственный отдел после трех процессуальных решений, признанных незаконными. Проверки проводить в трехдневный срок, а с бумажных писем следователям перейти на электронные или альтернативные способы общения с автором обращения (SMS и сообщения через портал «Госуслуги»).