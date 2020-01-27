Оппозиция запускает общественную кампанию против изменения Конституции

Общественная кампания «Нет!» против президентских поправок в Конституцию может превратиться в референдум о недоверии к власти. Об этом, как пишут «Ведомости», говорят участники конференции «Стратегия оппозиции на избирательный цикл 2020–2021 гг.», прошедшей 25 января при поддержке «Открытой России». «Нет!» может стать универсальным лозунгом, в который каждый будет вкладывать собственное недовольство, пояснила политтехнолог Марина Литвинович.

Политолог Александр Кынев отмечает, что в отведенные на подготовку к голосованию сроки инициировать альтернативные поправки нереально, поэтому у оппозиции остается два варианта: либо переводить кампанию в формат референдума о недоверии власти, либо вообще игнорировать все это «мельтешение в кулуарах авторитарного государства», которое по существу мало что меняет. В этом случае следует мониторить нарушения в ходе голосования, подчеркивая отсутствие легитимности самой процедуры.

Депутат подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин рассказал, что конкретный формат кампании будет зависеть от действий власти: если будет дана команда «считать честно», то можно сосредоточиться на агитации против поправок. Либо кампания должна быть направлена на непризнание результатов голосования.