Джон Болтон расскажет об удержании Трампом военной помощи Украине в книге

Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года говорил Джону Болтону, который тогда был его советником, что хочет удерживать военную помощь Украине до тех пор, пока не начнется расследование против его конкурентов-демократов. Об этом Болтон рассказал в проекте своей будущей книги, пишет The New York Times.

Откровение Болтона ставит под сомнение линию защиты адвокатов Трампа на суде по импичменту в Сенате и обостряет позицию обвинения, учитывая, что на этой неделе сенаторы будут решать, нужно ли слушать показания свидетелей (в том числе бывшего советника по безопасности).

Новые данные о президенте США и военной помощи Украине содержатся в неопубликованной рукописи Болтона, которую тот показывал своим друзьям. Рукопись также была направлена в Белый дом для стандартного процесса проверки некоторых нынешних и бывших чиновников администрации, которые пишут книги. На десятках страниц Джон Болтон описал, как удержание денег для Украины продолжалось в течение нескольких месяцев, пока советник не покинул Белый дом в сентябре. В рукописи содержатся и новые подробности о высокопоставленных чиновниках кабинета, которые открещивались от участия в данном процессе.

Однако Белый дом может использовать процесс проверки перед публикацией, для которого не установлено временных рамок, чтобы задержать выпуск книги или запретить публикацию.