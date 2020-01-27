Китай продлевает праздничную неделю из-за коронавируса 2019-nCoV

Количество погибших от коронавируса возросло до 80, а количество людей с подтвержденным диагнозом — до 2744. Китайские власти объявили, что праздничная неделя в честь Лунного Нового года будет продлена на три дня, чтобы снизить распространение болезни, сообщает Reuters.

Франция, Италия, Япония и Соединенные Штаты заявили, что работают над эвакуацией граждан, прибывших из Уханя. Скорее всего эвакуированным предстоит пробыть в карантине 14 дней, чтобы не вызвать вспышку вируса на родине.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус заявил 25 января, что он приедет в Пекин на встречу с должностными лицами и экспертами в области здравоохранения, занимающимися коронавирусом.

Гонконг, где зафиксировано 6 подтвержденных случаев 2019-nCoV, с понедельника 27 января запретил въезд людям, которые посетили провинцию Хубэй за последние 14 дней. Запрет не распространяется на жителей Гонконга.

Аэропорты по всему миру усилили проверку пассажиров из Китая, хотя некоторые чиновники и эксперты в области здравоохранения сомневаются в эффективности этих усилий. BBC цитирует главу Национальной комиссии здравоохранения КНР Ма Цзяовей, которая говорит, что инкубационный период вируса составляет от одного до 14 дней, однако заразившиеся могут передавать его другим людям даже в течение инкубации, чего не было во время эпидемии атипичной пневмонии в 2002-2003 годах.