Наама Иссахар подала Путину прошение о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар решила обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвокатов Вадима Клювганта и Алексея Добрынина. По их словам, они поговорили с Иссахар о словах пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что для ее помилования необходимо ее личное обращение к президенту.«В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — сказано в заявлении защиты.

24 января Песков говорил, что личное прошение о помиловании, писать которое Иссахар не стала, является необходимой процедурой. Днем ранее Путин в Израиле встретился с Яффой Иссахар, матерью осужденной, и заверил, что «все будет хорошо».

Наама Иссахар в начале апреля 2019 года была задержана в московском аэропорту, через который она летела транзитом. В ее багаже, к которому у нее не было доступа во время пересадки, обнаружили 9 г гашиша. Девушка признала вину в хранении наркотиков, однако отвергла обвинения в контрабанде. Суд приговорил ее к семи с половиной годам лишения свободы.

СМИ сообщали, что ради помилования Иссахар 30 декабря Израиль подписал документы о передаче России прав на Александровское подворье в Старом городе Иерусалима.