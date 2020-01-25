Владислав Сурков ушел с госслужбы

Помощник президента России Владислав Сурков оставил государственную службу «в связи со сменой курса на украинском направлении». Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, через месяц Сурков обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах: «В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах».

Владислав Сурков занимал должность помощника президента с 20 сентября 2013, а также с 26 марта 2004 года по 7 мая 2008 года.

В феврале прошлого года Сурков публиковал свою статью, в которой писал, что сложившаяся модель политического устройства современной России явится эффективным средством выживания и возвышения российской нации на ближайшие не только годы, но и десятилетия, а скорее всего и на весь предстоящий век. Главным достоинством Путина он называет «умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину и действовать сообразно».

Сурков курировал создание партии «Единая Россия» и считался ее главным идеологом. В 2000 году стал автором и идеологом прокремлевского молодежного движения «Идущие вместе» и пришедшего ему на смену движения «Наши», которые запомнились рядом громких акций в поддержку курса главы государства Владимира Путина, напоминает «КоммерсантЪ». В сентябре 2013 года он был назначен помощником президента России по вопросам развития Абхазии и Южной Осетии. Также занимался урегулированием ситуации вокруг самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, участвовал в переговорах «нормандской четверки» по вопросам исполнения Минских соглашений.

По данным главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, украинское направление отходит к только что назначенному замглаве администрации Дмитрию Козаку.