Россия заняла 137 место в Индексе восприятия коррупции

Как и в прошлом году, Россия набрала 28 баллов из 100 в Индексе восприятия коррупции за 2019 год — cтолько же получили Доминиканская республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа–Новая Гвинея, Парагвай и Уганда. Однако по сравнению с прошлым годом России удалось подняться на 1 строчку, отмечают создатели рейтинга — Transparency International.

Авторы Индекса отмечают, что при относительно стабильном количестве баллов Россия значительно ухудшила свои позиции в рейтинге с 2015 года, когда занимала 119 место. Это связано не только с ситуацией в других странах, но и с тем, что в РФ системное противодействие коррупции подменялось точечными уголовными делами, существующие антикоррупционные инструменты не развивались, а Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию по-прежнему не ратифицирована.

«В отсутствии политической воли к реальным изменениям противодействие коррупции обречено оставаться карго культом», — говорит директор Центра «Трансперенси Интернешнл — Р» Антон Поминов.

России рекомендовано, среди прочего, содействовать разделению властей; усилить контроль за честностью избирательного процесса; обеспечить условия, чтобы бюджетные решения не диктовались личными связями и интересами; дать гражданам больше свободы и защищать активистов, заявителей о преступлениях и журналистов; соответствовать общепризнанным принципам и нормам международного права.

Transparency International отмечает, что в мире две трети стран в 2019 году набрали менее 50 баллов из 100, а с 2012 года значительно улучшили свои показатели только 22 страны, включая Эстонию, Грецию и Гайану. Лидерами стали Новая Зеландия и Дания (по 87 баллов), за ними следует Финляндия (86 баллов). В конце Индекса находятся Сирия (13 баллов), Южный Судан (12 баллов) и Сомали (9 баллов).

Индекс восприятия коррупции измеряет уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран и составляется на основе опросов экспертов и предпринимателей. Он выпускается с 1995 года.