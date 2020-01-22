Лев Пономарев: Обращение к гражданам России в преддверии выборов-2021

Публикую Обращение, посвященное парламентским выборам-2021. Оно было подготовлено до послания президента Федеральному собранию, и поэтому в нем нет соответствующей реакции ни на это послание, ни на дальнейшие события, с ним связанные. Однако значение этого Обращения к гражданам России только усилилось, т.к. все законодательные инициативы президента фактически направлены на то, чтобы в том числе взять под полный контроль парламентские выборы 2021 года.

Общественные деятели и эксперты, которые подписали это обращение, намерены распространять его как можно шире, т.к. впереди очень большая задача по давлению на власть с целью изменения законодательства и изменения избирательных практик.

В том случае, если этого не произойдет и парламентские выборы 2021 будут происходить по старым лекалам, после очевидно уже несправедливых выборов можно будет с большой вероятностью ожидать настоящих массовых беспорядков, а не тех, которые якобы проходили в Москве в 2019 г. Они не нужны ни гражданскому обществу, ни власти.

Читайте и распространяйте.

Обращение к гражданам России в преддверии выборов-2021

1.

Мы, граждане России, чрезвычайно обеспокоены состоянием выборов в нашей стране. Мы с большим сожалением констатируем, что выборы как минимум в последние полтора десятилетия не выполняют отведенную им Конституцией роль — быть высшим непосредственным выражением власти народа — и не соответствуют международным демократическим стандартам. Это приводит к тому, что доверие к выборам и их результатам довольно низкое, и значительная часть избранных органов власти испытывает дефицит легитимности.

Мы не хотим, чтобы так продолжалось впредь. Мы хотим, чтобы Государственная дума, избранная в 2021 году, стала легитимным и полноценным органом власти, пользующимся доверием и уважением российских граждан.

2.

Мы основываем свои оценки выборов на Конституции Российской Федерации и международных документах, включая Кишиневскую конвенцию, где сформулированы стандарты свободных, справедливых и подлинных выборов.

В частности, в Конвенции говорится: «подлинные выборы предполагают равные и справедливые правовые условия для регистрации кандидатов, списков кандидатов и политических партий (коалиций). Регистрационные требования должны быть ясными и не содержать условий, способных стать основанием для привилегий либо ограничений дискриминационного характера. Не допускается произвольное или дискриминирующее применение норм о регистрации кандидатов, списков кандидатов и политических партий (коалиций)».

Мы не можем считать соответствующей данным положениям Конвенции и другим демократическим стандартам ситуацию с регистрацией кандидатов и списков кандидатов на российских выборах. Нельзя считать нормальным, когда на выборах в Государственную думу 2016 года на основании подписей избирателей не был зарегистрирован ни один список кандидатов, а в одномандатных округах из 348 собиравших подписи кандидатов были зарегистрированы только 23; при этом отказы в регистрации получили известные и популярные кандидаты, а большинство зарегистрированных получили при голосовании меньше голосов, чем им зачли подписей. Похожую ненормальную ситуацию мы наблюдали и на выборах в Московскую городскую думу 2019 года, и на многих иных выборах. Нельзя считать нормальным, когда отказы в регистрации регулярно получают представители ведущих партий. Нельзя считать нормальным, когда кандидатам отказывают в регистрации на основании так называемых заключений почерковедов, которые по сути являются голословными утверждениями, не подкрепленными какими-либо аргументами. Нельзя считать нормальным, когда кандидатам отказывают в регистрации на основании справок МВД, из которых невозможно понять, какие конкретно претензии к сведениям об избирателе. Нельзя считать нормальным, когда кандидата снимают с выборов из-за ничтожного недостатка в одном из представленных документов — особенно на фоне небрежно оформляемых документов избирательных комиссий и даже судов.

Мы отмечаем за последние годы определенные положительные сдвиги в повышении открытости избирательного процесса: установление камер видеонаблюдения, минимизация случаев удаления наблюдателей и некоторые другие. Но считаем недопустимым снижение достигнутого уровня открытости, в том числе сокращение объема видеонаблюдения, усложнение доступа к архиву видеозаписей, введение ограничений на присутствие наблюдателей и иных лиц на избирательных участках.

Принцип добровольности участия в выборах должен оставаться незыблемым. Мы считаем недопустимым любое давление на избирателей, обязывание их голосовать, в том числе голосовать на определенных избирательных участках (что иногда сопровождается попыткой контроля за их волеизъявлением). Это относится и к голосованию на дому.

Не может быть никакого оправдания прямым фальсификациям в ходе голосования и подсчета голосов. Хотя факты таких фальсификаций редко удается доказать в суде, имеется достаточно много доказательств, убедительных для общества. Это и прямые свидетельства очевидцев, и результаты просмотра видеозаписей, и данные, полученные разнообразными статистическими методами, прошедшими проверку в ходе научных дискуссий.

3.

Мы понимаем, что отмеченные недостатки могут быть устранены разными способами. Это и изменение законодательства, и ужесточение контроля за работой избирательных комиссий, и привлечение к ответственности нарушителей. Тем не менее мы уверены, что есть ряд законодательных норм, без изменения которых указанные недостатки устранить невозможно. В частности, требуют отмены или радикального пересмотра: все параметры так называемого муниципального фильтра, отсекающие от губернаторских выборов неугодных кандидатов; требование сбора подписей избирателей на уровне 3%; допустимая доля брака в подписных листах на уровне 5% на федеральных и 10% на иных выборах; требование представлять список наблюдателей и представителей СМИ за три дня до дня голосования.

4.

Мы подчеркиваем, что любые манипуляции на выборах (недопуск популярных кандидатов, прямые фальсификации и т.п.), направленные на обеспечение несменяемости власти, затрагивают интересы всех граждан, в том числе поддерживающих власть. Мы понимаем, что те, кто находится у власти, хотят свою власть сохранить. На наш взгляд, у власти есть только один честный способ сохранить поддержку своих избирателей — проводить политику, которая отвечала бы их интересам, а не создавать себе и своим ставленникам благоприятные условия на выборах, одновременно затрудняя участие в выборах своим оппонентам, что приведёт страну к бесправию и бедности. Поэтому, добиваясь честных выборов, граждане одновременно добиваются и большего внимания власти к своим нуждам.

Однако мы уверены и в том, что самой власти тоже нужны честные выборы — если она руководствуется стратегическими, а не тактическими соображениями. Фальсификации не позволяют власти узнавать реальные настроения граждан в регионах. Электоральная коррупция (фальсификации, манипуляции при регистрации кандидатов, и т.п.) способствует развитию и других форм коррупции.

Мы не сомневаемся, что во властных коридорах есть люди, которые это понимают. Но при принятии решений тактика превалирует над стратегией.

5.

Требуя изменений в законодательстве о выборах и избирательных практик, мы добиваемся реализации положений Конституции. Отстаивая честные выборы, мы боремся за будущее страны.

Решая эти задачи, мы рассчитываем опереться на инициативные группы в городах и регионах, уже имеющих опыт защиты своих прав и стремящихся защищать их и впредь. Мы надеемся на поддержку активных граждан из различных общественных организаций, в том числе объединений наблюдателей.

Наше обращение адресовано им, а также всем небезразличным к судьбе страны.

Ахеджакова Лия Меджидовна, народная артистка РФ

Бардин Гарри Яковлевич, художник-мультипликатор, режиссёр, сценарист, лауреат Государственной премии РФ

Басилашвили Олег Валерианович, народный артист СССР, почётный гражданин Санкт-Петербурга

Белавин Александр Абрамович, физик-теоретик, член-корреспондент РАН

Бергер Анатолий Соломонович, писатель, член Санкт-Петербургского ПЕН-клуба, член «Мемориала»

Борщев Валерий Васильевич, сопредседатель Московской Хельсинской группы, депутат Государственной Думы 1993–1999

Бузин Андрей Юрьевич, кандидат физико-математических наук, кандидат юридических наук, сопредседатель Движения в защиту прав избирателей «Голос», член Научно-экспертного совета при ЦИК России

Быков Дмитрий Львович, писатель, литературный критик, публицист

Верховский Александр Маркович, директор Информационно-аналитического центра «Сова», член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека

Воробьев Николай Иванович, кандидат юридических наук, профессор, член Научно-экспертного совета при ЦИК России, председатель Избирательной комиссии Тамбовской области 1993–2003

Ганнушкина Светлана Алексеевна, председатель комитета «Гражданское содействие», член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека 2004–2012

Гельфанд Михаил Сергеевич, доктор биологических наук, профессор, член Academia Europaea

Голосов Григорий Васильевич, доктор политических наук, профессор, член Научно-экспертного совета при ЦИК России

Гордин Яков Аркадьевич, историк, писатель

Евдокимова Наталия Леонидовна, ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека

Катерли (Эфрос) Нина Семеновна, литератор, член Санкт-Петербургского ПЕН-клуба, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга

Кривенко Сергей Владимирович, кандидат физико-математических наук, руководитель Общественной правозащитной инициативы «Гражданин и Армия», член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека 2009–2018

Кынев Александр Владимирович, кандидат политических наук, член Научно-экспертного совета при ЦИК России

Лавров Александр Васильевич, доктор филологических наук, академик РАН

Любарев Аркадий Ефимович, кандидат юридических наук, председатель Межрегиональной общественной организации «Экспертный форум «Законы о выборах — для избирателя», член Научно-экспертного совета при ЦИК России

Мельконьянц Григорий Аркадьевич, сопредседатель Движения в защиту прав избирателей «Голос», член Научно-экспертного совета при ЦИК России

Минтусов Игорь Евгеньевич, президент Европейской ассоциации политических консультантов, член Научно-экспертного совета при ЦИК России

Орешкин Дмитрий Борисович, кандидат географических наук, политолог, член Научно-экспертного совета при ЦИК России

Подосокорский Николай Николаевич, кандидат филологических наук, литературный критик, культуролог, член Санкт-Петербургского ПЕН-клуба

Пономарев Лев Александрович, доктор физико-математических наук, председатель Национальной общественной организации «За права человека», народный депутат РСФСР 1990–1993, депутат Государственной Думы 1993–1995

Рыжков Владимир Александрович, кандидат исторических наук, председатель Общероссийского общественного движения «Выбор России», член Общественной палаты г. Москвы, депутат Государственной Думы 1993–2007

Сванидзе Николай Карлович, тележурналист, политический обозреватель, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека

Смирнов Андрей Сергеевич, актер, режиссер, народный артист РФ

Соболева Анита Карловна, кандидат филологических наук, юрист, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека

Сокуров Александр Николаевич, народный артист РФ, трижды лауреат Государственной премии РФ, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека

Стратановский Сергей Георгиевич, поэт

Титов Михаил Викторович, председатель Избирательной комиссии Тверской области 1997–2007

Шаблинский Илья Георгиевич, доктор юридических наук, член Научно-экспертного совета при ЦИК России

Шейнис Виктор Леонидович, доктор экономических наук, народный депутат РФ 1990–1993, депутат Государственной Думы 1993–1999

Шибанова Лилия Васильевна, исполнительный директор ассоциации «Голос» 2001–2013, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека 2012–2018

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